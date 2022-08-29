В поселках Кировского района Казани из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» отключили холодную воду

В ряде поселков Кировского района Казани из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» отключили холодную воду, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

Авария произошла по улице Затонская, 12. До окончания ремонтных работ холодной воды не будет в домах, расположенных в поселках Юдино, Калинина, Аракчино, Красная горка.

В начале месяца несколько домов Кировского района Казани почти на сутки остались без водоснабжения. Воды не было с 9.00 11 августа до 6.00 12 августа в домах по ул. Малая Крыловка, 27; ул. Поперечно-Базарная, 32; ул. Серова, 48, корпуса 2 и 3.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стали известны сроки отключения горячего водоснабжения на сентябрь в жилых домах Казани, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети).



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Маргарита Головатенко