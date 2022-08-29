Опубликован график отключения горячей воды в Казани на сентябрь

Фото: Ринат Назметдинов

Стали известны сроки отключения горячего водоснабжения на сентябрь в жилых домах Казани, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Первые отключения начнутся с 6 сентября.

Отключение воды связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Сроки могут скорректировать.

Гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов проводятся поэтапно. Горячую воду отключают не единожды, один адрес может фигурировать в графике несколько раз. С полным графиком можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в августе также проводилось отключение горячего водоснабжения в ряде жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», в связи с гидроиспытаниями и ремонтом тепловодов.

Кроме того, в начале месяца несколько домов Кировского района Казани почти на сутки остались без водоснабжения. Воды не было с 9.00 11 августа до 6.00 12 августа в домах по ул. Малая Крыловка, 27; ул. Поперечно-Базарная, 32; ул. Серова, 48, корпуса 2 и 3.

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Максим Кокунин