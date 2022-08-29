НЕФАЗ взыскивает через суд более 50 млн рублей с дагестанского поставщика

Фото: пресс-служба КАМАЗа

ПАО «Нефтекамский автозавод», входящее в группу КАМАЗ, подало в Арбитражный суд Дагестана иск о взыскании 50,738 млн рублей с ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», сообщает «Интерфакс».

Заявление НЕФАЗа было зарегистрировано еще в апреле этого года, но его рассмотрение несколько раз откладывалось. Так, 25 августа суд вынес очередное определение об отложении заседания.

В требования НЕФАЗа включена сумма основного долга в размере 48,682 млн рублей и 2,056 млн рублей пени за период с января по апрель этого года. Иные детали не уточняются. Суд предлагает сторонам провести сверку взаимных расчетов и предоставить ее подписанный акт. Кроме того, им предлагается заключить мировое соглашение, а после представить его текст в суд с заявлением об утверждении.

Стоит отметить, что в августе 2021 года НЕФАЗ намеревался взыскать с дагестанской компании 16,508 млн рублей. Однако его заявление было оставлено без движения, «в установленный судом срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, истцом не устранены», иск был возвращен заявителю.

«Концерн Кизлярский электромеханический завод» является предприятием авиационного приборостроительного профиля, производит средства наземного обслуживания, диагностики и контроля для различных летательных аппаратов гражданского и оборонного назначения, а также бортовое оборудование и приборы для них, балочные держатели для фронтовой авиации, а также комплектующие изделия, детали и узлы для автомобильной промышленности. Согласно годовому отчету, «Ростеху» принадлежит 25,5% капитала компании. В списке аффилированных лиц концерна на 30 марта текущего года, среди основных акционеров — Ибрагим Ахматов (17,95%), Магомед Ахматов (20,418%) и Ахмат Ахматов (13,4%).

Фото: Максим Платонов

В прошлую пятницу сообщалось, что «Камгэсэнергострой» проиграл спор судебным приставам по вопросу взыскания 326 млн рублей задолженности по кредитам «Татфондбанка». Эту сумму суд постановил взыскать в пользу ТФБ.



В компании Ивана Егорова потребовали признать постановление пристава незаконным, ссылаясь на то, что трехлетний срок для предъявления исполнительного листа истек — он был выдан еще 16 мая 2019 года, а взыскатель предъявил его к исполнению якобы лишь 17 мая этого года, то есть за пределами срока.

Кроме того, с апреля по октябрь в России действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве, и на указанный период приостанавливается и исполнительное производство по имущественным взысканиям. Это касается требований, возникших до введения моратория.



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Максим Кокунин