В Казани временно засыпали часть озера Нижний Кабан — береговая линия превращается в болото

Причина засыпки — реконструкция и расширение моста

В Казани в разгаре работы по реконструкции автомобильного моста через озеро Нижний Кабан по ул. Нурсултана Назарбаева. Территория заставлена ограждениями, за ними работает техника — грузовики свозят туда песок, которым уже засыпали внушительную часть берега. Как уверяют власти столицы Татарстана, это временная мера — насыпанный берег не навечно.

— Речь идет о временной засыпке участка слияния двух озер. Она произведена для того, чтобы буронабивная машина могла проехать и забить сваи для будущих полос моста. Обращаем внимание, что для сохранения сообщения между озерами под грунтом проложены трубы, таким образом, препятствий для циркуляции воды нет, — объяснили «Реальному времени» в мэрии Казани, добавив, что «по мере завершения работ место слияния двух озер будет расчищено».

Фото: realnoevremya.ru

Грунт для устройства насыпи завозят, чтобы в последующем увеличить количество полос движения на мосту с шести до восьми. Полностью завершить реконструкцию планируют к концу 2023 года.

К слову, паспорт объекта или информацию о работах, которые ведутся на ул. Нурсултана Назарбаева, найти невозможно. Ограничиться решили скромными листами размера А4, помещенными для защиты в мультифору, — разглядеть на них информацию можно, лишь подойдя очень близко.

Фото: realnoevremya.ru

Работы оценили в 1,16 миллиарда рублей

Работы на объекте стартовали этим летом. Их необходимость стала очевидной после обследования в 2019 году — специалисты установили, что мост находится в аварийном состоянии. Тогда же ввели ограничение для движения тяжеловесной техники.

Фото: realnoevremya.ru

В Комитете внешнего благоустройства Казани рассказывали, что работы по реконструкции предусматривают демонтаж пешеходной части моста и переустройство сетей электроснабжения. На данный момент из-за работ перекрыты две крайние полосы справа по ул. Назарбаева при движении от ул. Хади Такташа в сторону площади Вахитова.

Фото: realnoevremya.ru

Реконструкцией моста за 1,16 миллиарда рублей занимается казанское ООО «Мосты и дороги». Компания зарегистрирована в столице Татарстана в 2012 году. Уставный капитал — 16 тысяч рублей. Выручка компании за прошлый год оценивается в 30 миллионов рублей, чистая прибыль — почти 1,1 миллиона, а чистые активы — 1,9 миллиона. Недавно она выиграла тендер и на реконструкцию Горьковского шоссе в Кировском районе Казани почти за 5,55 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Работы финансируются из бюджета Татарстана. Контракт с ООО «Мосты и дороги» заключили практически по начальной цене — разница между ней и предложением компании составила всего 109,2 тысячи рублей. Единственный ее конкурент предлагал за свои услуги сумму, до последней цифры дублирующую начальную цену контракта. Работы необходимо завершить до 25 ноября 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru

Мост построен в 1960 году организацией «Мостоотряд №9» Главмостостроя по проекту проектно-сметного бюро Управления жилищного хозяйства Казгорисполкома. В 1987-м «Казгражданпроект» подготовил проект его реконструкции, но реализовать его не удалось из-за отсутствия средств. Предположительно, в 1996 году мост отремонтировали — заменили асфальт, парапетные и перильные ограждения, восстановили защитный слой бетона конструкций балок пролетных строений и опор.

— Данные о проектной и подрядной организациях, проводивших ремонт, техническая документация на проведенные ремонтно-восстановительные работы отсутствуют. Сведения о ремонтных мероприятиях сооружения за период 1996—2020 гг. отсутствуют, — гласит техническая документация.



Фото: realnoevremya.ru

Берег Кабана превращается в болото

Повлияла засыпка или нет, но берег озера Нижний Кабан со стороны автомобильного моста по ул. Нурсултана Назарбаева превратился в настоящее зеленое болото, в котором можно заметить как мертвую рыбу, так и неизвестно, по какой причине погибшую утку, а также мусор, выброшенный гуляющими, — бутылки и салфетки.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

В мэрии Казани заявляют, что «на производство работ таким путем получено разрешение Министерства экологии и природных ресурсов РТ». Вода, если верить их сообщению, циркулирует, а значит, застоя в этом месте быть не должно.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Возможно, проблема в какой-то мере связана с «цветением» воды. Подобную картину можно наблюдать и на Волге, вода которой этим летом окрасилась в зеленый цвет, на что неоднократно жаловались экологам жители республики. Однако никаких загрязнений не нашли — виной всему оказалась большая численность сине-зеленых водорослей.



Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Демина