В Гидрометцентре Татарстана объяснили позеленение Волги

«Цветение» Волги связано с массовым развитием синезеленых водорослей в водной толще. Так в Гидрометцентре Татарстана объяснили изменение цвета реки в республике.

— Численность синезеленых водорослей в отобранной пробе в пересчете на кубический метр воды составила 70 млн клеток, что и определяет специфичный цвет воды в данный период времени, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре Татарстана также заявили, что в Волге содержится большое количество растворенной органики. Об этом свидетельствуют то, что биомасса водорослей в пересчете на кубометр воды составила 10 грамм.

Пробы поверхностных вод Куйбышевского водохранилища брались на левом берегу выше и ниже Казани — около водозабора и села Старое Победилово, и на правом берегу — у деревни Студенец Верхнеуслонского района Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Результаты гидробиологического анализа показали, что придонные слои воды по показателям зообентоса относятся к категории грязных, а поверхностные воды по показателям фитопланктона и зоопланктона — к слабо загрязненным.

Напомним, пробы отобрали также инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана и сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Так они отреагировали на жалобы жителей Верхнеуслонского района.



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Татьяна Демина