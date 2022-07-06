Реконструкцию моста по улице Назарбаева в Казани планируют завершить к концу 2023 года

В Казани начаты работы по реконструкции автомобильного моста по улице Назарбаева — работы на участке начались в соответствии с проектом, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Необходимость работ стала очевидной после обследования в 2019 году, когда специалисты определили, что объект является аварийным. Тогда же ввели ограничение для движения тяжеловесной техники.

В соответствии с проектом на участке начались работы. Рабочие демонтируют пешеходную часть моста и переустраивают сеть электроснабжения, завозят грунт для устройства насыпи, чтобы увеличить количество полос с шести до восьми. Сейчас на мосту действует ограничение скорости в 40 км/ч и массы в 15 тонн на ось.

Во время основных работ поэтапно будут закрывать полосы движения, но по две полосы в каждую сторону всегда будут доступны. Полностью завершить реконструкцию планируют к концу 2023 года. К этому времени скоростной режим восстановят, несущая нагрузка составит 25 т на ось.

Ввести ограничение планируется с 10 августа, однако подробнее о сроках сообщат дополнительно, поскольку их могут скорректировать.

Напомним, на улице Назарбаева в связи с работами по переустройству инженерных коммуникаций с 17 июня до до 16 сентября ограничено движение транспорта, полностью перекрыт тротуар от улицы Хади Такташ до моста через озеро Нижний Кабан.

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Маргарита Головатенко