Казанцы жалуются на «цветущую» Волгу — видео
В Казани «зацвела» Волга. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На прошлой неделе в Минэкологии Татарстана уже начали выяснять причины позеленения Волги.
Изменение цвета водоема могло произойти из-за цветения воды в результате развития сине-зеленых водорослей. Сейчас наблюдается продолжительная теплая и солнечная погода, она и способствует цветению реки, вызывая активный фотосинтез.
«Цветение» Волги связали с массовым развитием синезеленых водорослей в водной толще и в Гидрометцентре Татарстана.
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