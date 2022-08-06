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Казанцы жалуются на «цветущую» Волгу — видео

02:30, 06.08.2022
Казанцы жалуются на «цветущую» Волгу — видео
Фото: eco.tatarstan.ru

В Казани «зацвела» Волга. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На прошлой неделе в Минэкологии Татарстана уже начали выяснять причины позеленения Волги.

Изменение цвета водоема могло произойти из-за цветения воды в результате развития сине-зеленых водорослей. Сейчас наблюдается продолжительная теплая и солнечная погода, она и способствует цветению реки, вызывая активный фотосинтез.

«Цветение» Волги связали с массовым развитием синезеленых водорослей в водной толще и в Гидрометцентре Татарстана.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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