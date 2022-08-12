Ограничение движения по мосту через Нижний Кабан в Казани продлили до мая следующего года

Фото: Олег Тихонов

В Казани частичный запрет на передвижение автомобилей по мосту через озеро Нижний Кабан продлили до конца мая 2023 года. Перекрыты две крайние полосы справа по ул. Назарбаева при движении от ул. Хади Такташа в сторону площади Вахитова.



Для передвижения машин на указанном отрезке открыты по две полосы в обоих направлениях. Ограничение связано с выносом инженерных сетей из зоны строительства при реконструкции моста через Нижний Кабан, объяснили в мэрии Казани.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Помимо этого, перекрыт тротуар по ул. Назарбаева от ул. Хади Такташа до моста через озеро Нижний Кабан. Это связано с переустройством инженерных коммуникаций.

Напомним, что в Казани продлили срок ограничения движения по улице Ульянова-Ленина в связи с реконструкцией дома Ленина, в котором Владимир Ильич проживал в 1887 году. Ограничение действует до 26 июня 2023 года.

В ближайшие выходные также планируется на некоторых участках Казани перекрыть движение из-за проведения «Ночного велофеста». Мероприятие пройдет в ночь с 13 на 14 августа.

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Данила Сергеев