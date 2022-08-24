Главное о коронавирусе на 24 августа: школы не будут усиливать антиковидные меры, масочный режим могут вернуть

Фото: Максим Платонов

Число случаев смерти от COVID-19 в Татарстане приблизилось к 2 тысячам

За последние сутки в Татарстане выявили 138 случаев заражения коронавирусом. На 24 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 929. Выздоровели за весь период 150 660 человек, за минувшие сутки — 22. Всего скончались 1 999 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 98 человек.

Накануне утром федеральный оперштаб сообщил, что в Татарстане от коронавируса умер еще один человек. Это первый летальный случай с 13 августа. Общее число умерших достигло почти 2 тысяч человек.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» доступна во всех районах столицы Татарстана. Так, например, тысяча ампул есть в мобильном пункте в ТЦ «Южный», следует из данных telegram-бота «Вакцинация Казань». Других вакцин — «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в наличии нет.

Фото: realnoevremya.ru

Минздрав России зарегистрировал новый препарат для лечения коронавируса

За последние сутки в России выявили 40 231 новый случай коронавируса, выздоровели 32 876 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 221 602 человека, а выздоровевших — до 18 370 612. За сутки болезнь унесла жизни 72 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 758 человек.

При дальнейших «катастрофических темпах» роста заболеваемости обязательный масочный режим могут вернуть, предупредил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, меры властей регионов России по введению дополнительных антиковидных мер продиктованы заботой о здоровье граждан.

Введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодняшний день не требуется, заверила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Территориальным органам она порекомендовала проследить за готовностью школ к организации питания, а также проверить их на соблюдение действующих санитарных и противоэпидемических требований.

Фото: Максим Платонов

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Молнупиравир валента», который разработала компания «Валента фарм». Объемы его выпуска будут определяться исходя из эпидемиологической обстановки. Препарат производиться в капсулах.

Российским регионам поручено «принять исчерпывающие меры» по увеличению охвата населения вакцинацией от COVID-19. Особое внимание рекомендовано уделить пациентам, выписывающимся со стационарного лечения, медикам и педагогам, а также трудовым коллективам. За последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось почти на 30% — с 87 769 до 111 450 человек в неделю, сообщили в Росздравнадзоре.

Фото: Максим Платонов

«COVID-19 сейчас у детей очень летучий и очень злой», — заявила заведующей инфекционным приемным отделением санкт-петербургской Детской городской больницы №5 им. Филатова Тамара Доник. Среди симптомов — температура до 40 градусов, лихорадка, головная боль и интоксикация.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал гражданам снова носить маски. В планах провести совещания чиновников в онлайн-формат. «Хотим уберечься, хотим не вводить жесткие меры, которые, к сожалению, воспринимаются людьми непросто», — сказал он.

Фото: donland.ru

В Банке России считают, что мошенники могут вернуться к «старым ковидным легендам обмана», так как из-за роста заболеваемости коронавирусная тема снова на повестке. В регуляторе напомнили, что в прошлый годы злоумышленники обманывали россиян, используя тревожную информацию об инфекции.

За минувшие сутки в России выполнили 139 тысяч тестов на COVID-19. В общей сложности на утро 24 августа в стране проведено свыше 304,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Япония смягчает антиковидные рекомендации и ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 597 676 271 человек, 6 457 976 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 755 300). На второй строчке — Индия (44 368 195), на третьей — Франция (34 603 400), на четвертой — Бразилия (34 284 864), на пятой — Германия (31 921 578).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 041 491). За ними следуют Бразилия (682 549), Индия (527 452), Россия (375 912, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 174).

Власти Японии отказались от рекомендации гражданам воздержаться от необязательных поездок в 55 стран мира, в том числе в Россию. Она действовала из-за пандемии коронавируса. Также с 24 августа не действует правило «приостановить поездки» в 41 государство.

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что трижды вакцинированных гражданам больше не понадобится сдавать тест перед поездкой в страну. Новые правила начнут действовать с 7 сентября.



В Словении 58% населения полностью привились от COVID-19 — это 1 222 695 граждан. В целом привиты уже 1 266 239 человек. Случаев заражения коронавирусом в стране зарегистрировано 1 038 719.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения объяснила, что очень высокий уровень передачи COVID-19 в странах Европейского региона ВОЗ вызвала циркуляция штамма BA.5. Также на это повлиял летний туризм и массовые мероприятия, при которых не соблюдались меры предосторожности.

Татьяна Демина