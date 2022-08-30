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Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +32 градусов

06:30, 30.08.2022
Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +32 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 30 августа, ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Днем и вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза, предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +27—32 градусов.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре. Днем и вечером ожидается юго-западный умеренный ветер, порывы которого местами могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня Татарстан празднует День республики. Праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах, в том числе и в Казани, которая также празднует День города. Полная праздничная программа мероприятий в столице Татарстана — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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