Поставщики по параллельному импорту в Россию опасаются отказов ЕАЭС в отгрузках техники

Поставщики электронной техники опасаются, что продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в отгрузках техники по схеме параллельного импорта с началом сезонного спроса в августе, сообщает «Коммерсант».



Дистрибуторы и ретейлеры утверждают, что продавцы в ЕАЭС отгружают в Россию по параллельному импорту излишки. Отказы могут начаться из-за дефицита. Сейчас в ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно было бы без проблем отправить в Россию.

Отмечается, что посредники из третьих стран поднимают цены на электронику, поскольку ожидают, что российский дистрибутор «купит все что угодно». Эксперты сомневаются в возможном дефиците электроники в России, но допускают вероятность, что в магазинах не будут представлены отдельные премиальные бренды.

Фото: realnoevremya.ru

В августе в Минцифры России предложили не привлекать бизнес к административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения.



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Маргарита Головатенко