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Поставщики по параллельному импорту в Россию опасаются отказов ЕАЭС в отгрузках техники

08:12, 12.08.2022 1
Поставщики по параллельному импорту в Россию опасаются отказов ЕАЭС в отгрузках техники
Фото: realnoevremya.ru

Поставщики электронной техники опасаются, что продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в отгрузках техники по схеме параллельного импорта с началом сезонного спроса в августе, сообщает «Коммерсант».

Дистрибуторы и ретейлеры утверждают, что продавцы в ЕАЭС отгружают в Россию по параллельному импорту излишки. Отказы могут начаться из-за дефицита. Сейчас в ЕАЭС уже нет свободных запасов, которые можно было бы без проблем отправить в Россию.

Отмечается, что посредники из третьих стран поднимают цены на электронику, поскольку ожидают, что российский дистрибутор «купит все что угодно». Эксперты сомневаются в возможном дефиците электроники в России, но допускают вероятность, что в магазинах не будут представлены отдельные премиальные бренды.

Фото: realnoevremya.ru

В августе в Минцифры России предложили не привлекать бизнес к административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаОбщество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:38
    Так сложно сделать перепрошивку? Или все "специалисты" заняты разработкой ПО для слежки и перекладкой бордюров?
    Когда нарываешься, нужно немного думать о последствиях.
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