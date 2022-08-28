Умер руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков

Фото: пресс-служба Нижнекамска

Умер руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков. Ему было 44 года.

Время и место прощания с Юрией Болтиковым сообщат позже, говорится в заявлении пресс-службы Нижнекамска. Причины смерти чиновника не названы.

Юрий Болтиков возглавил исполком Нижнекамска в конце прошлого года. До декабря 2021-го он занимал должность директора филиала «Татэнерго» - «Нижнекамские тепловые сети».

— Мое решение выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска обусловлено желанием продолжить свою начатую работу на благо нашего города в новом для себя направлении. Вся моя жизнь на сегодняшний день неразрывно связана с Нижнекамским муниципальным районом, — объяснял Юрий Болтиков желание возглавить исполком города.



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Татьяна Демина