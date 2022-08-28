Российские банки нарастили число выданных карт с овердрафтом

В июле россияне стали активнее брать карты с овердрафтом — на четверть в сравнении с августом. Об этом сообщили в «Скоринг бюро» (бывшее БКИ «Эквифакс») «РИА Новости».



Эксперты объясняют это перетоком зарплатных проектов бывших иностранных компаний. Количество пластиковых карт с овердрафтом выросло в июле на 26,3% — до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт. Сумма выдач выросла резким скачком на 14%, то есть до 1,43 миллиарда рублей.

Однако уменьшился средний чек по этому виду кредитования — на 5,2 тысячи рублей, то есть на 9,8% — до минимальных с июля 2021-го 47,7 тысячи рублей.

Объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился на 1,4% — до 14,8 миллиарда рублей. число такого «пластика» на руках у россиян выросло на 2,7% — до 607,4 тысячи единиц.

Фото: pixabay.com

Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей. Количество активных карт на руках россиян увеличилось на 2,2% и достигло 52,7 миллиона единиц, обновив исторический максимум.



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Маргарита Головатенко