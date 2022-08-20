Задолженность россиян по кредитным картам впервые превысила 1,5 триллиона рублей

Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество активных карт на руках россиян увеличилось на 2,2% и достигло 52,7 миллиона единиц, обновив исторический максимум.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Количество нового «пластика» уменьшилось в прошлом месяце на 4,1% по сравнению с показателем в июне — до 1,7 миллиона карт. Средний лимит по ним также стал меньше и составил 68,7 тысячи рублей, пишет «РИА Новости».

В России в апреле количество выданных кредитных карт превысило отметку в 50 миллионов, из них по 2,9 миллиона кредиток допущена просрочка в более чем 90 дней. Портфель кредитных карт российских банков в апреле вырос на 1,05%, то есть до рекордных 1,4 триллиона рублей. Количество выпущенных карт достигло 50,1 миллиона карт, показав увеличение на 1,3%.

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Татьяна Леухина