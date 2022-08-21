Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ оставили Украину без части электроэнергии

Частые обстрелы Запорожской АЭС и города Энергодара со стороны ВСУ привели к снижению поставок электроэнергии на подконтрольные Украине территории. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Призываем киевский режим прекратить обстрелы. Тогда можно говорить о восстановлении ЛЭП и поставках электроэнергии на прежнем уровне. Режим Зеленского прицельно обстреливает атомную станцию и линии электропередачи, а параллельно требует не прекращать поставки электроэнергии. Это звучит по меньшей мере лицемерно, — сказал Рогов.

Фото: commons.wikimedia.org

Он уточнил, что в результате обстрелов уничтожены три из четырех линий электропередачи, которые соединяют АЭС с территориями, все еще подконтрольными Украине. Дальнейшие обстрелы, отметил Рогов, могут привести к тому, что электричество на эти территории и вовсе может перестать поставляться.

Напомним, один из обстрелов Запорожской АЭС произошел в ночь на 7 августа. Тогда украинские снаряды не долетели всего около 400 метров до энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции.

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Артем Гафаров