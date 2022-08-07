Украинские ракеты не долетели всего 400 метров до энергоблока крупнейшей в Европе АЭС

Сегодня ночью украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. Под ударам оказалось хранилище ядерного топлива, а до энергоблока снаряды не долетели всего около 400 метров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию властей Энергодара, где расположена станция.

Всего на Украине построено пять атомных энергостанций. Чернобыльскую полностью вывели из эксплуатации в 2000 году, а из четырех оставшихся Запорожская является самой мощной. У этой АЭС шесть энергоблоков, мощность каждого 1000 МВт. С марта этого года ее контролируют российские войска.

Фото: commons.wikimedia.org

Кроме того, Запорожская АЭС является самой крупной электростанцией в Европе. По состоянию на 2014 год на ней работало более 11,5 тысячи человек.

Напомним, 5 июня Минобороны России сообщало, что на электростанции возник пожар в результате обстрела украинскими войсками. Оказался поврежден водородопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Возгорание оперативно ликвидировали аварийные службы.

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Артем Гафаров