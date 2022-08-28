Эксперт заявил о снижении летальности от коронавируса в мире в 15 раз

Летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз по сравнению с началом пандемии — сейчас показатель составляет 0,33%, сообщил ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.



По его словам, в ряде стран сейчас летальность достигает порядка 0,1%, тогда как в начале пандемии она была на уровне 5%.

Фото: realnoevremya.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус недавно заявлял, что число умерших от коронавируса в 2022 году превысило 1 млн человек. Он отметил, что у мирового сообщества «есть все инструменты для предотвращения этих смертей», и призвал правительства приложить дополнительные усилия для вакцинации людей, входящих в группу наиболее высокого риска, а также работников здравоохранения и пожилых людей.



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Маргарита Головатенко