В мире число лиц, умерших от коронавируса, превысило 1 миллион

Число умерших от коронавируса в 2022 году превысило 1 млн человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



Он отметил, что у мирового сообщества «есть все инструменты для предотвращения этих смертей», и призвал правительства приложить дополнительные усилия для вакцинации людей, входящих в группу наиболее высокого риска, а также работников здравоохранения и пожилых людей, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Российским регионам было поручено «принять исчерпывающие меры» по увеличению охвата населения вакцинацией от COVID-19. Властям регионов поручили нарастить темпы вакцинации в стационарных учреждениях социального обслуживания.

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Маргарита Головатенко