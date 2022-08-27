В Татарстане завершается строительство 54 объектов здравоохранения

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане строительство 52 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) выполнено на 89%. Также на финишной прямой находятся работы по двум зданиям стационарных медицинских учреждений в Казани и Чистополе. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, в сфере здравоохранения большинство объектов строится в первичном звене. На этой неделе завершены объекты в Бавлинском, Балтасинском, Пестречинском и Верхнеуслонском районах. Кроме того, на этой неделе сдана врачебная амбулатория в Лениногорском районе.

Еще по семи объектам выполнение работ оценивается практически наполовину (49%), добавил министр.

Фото: Максим Платонов

19 августа сообщалось, что в казанских Дербышках работы по строительству детской поликлиники выполнены на 40%. Специалисты закончили бетонирование стен и монтаж окон четырех этажей, выполнили гидроизоляцию и утеплили стены фундамента.

Сейчас идет кладка наружных стен и армирование. Также специалисты продолжают прокладывать внешние инженерные сети. Ожидается, что новая детская поликлиника примет первых пациентов уже в следующем году.



В конце июля в казанском ЖК «Салават купере» открылся второй филиал детской городской поликлиники №4. Это первое медицинское учреждение, которое находится во второй части микрорайона.

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Максим Кокунин