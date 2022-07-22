В казанском ЖК «Салават купере» открыли второй филиал детской поликлиники №4

В казанском ЖК «Салават купере» сегодня открылся второй филиал детской городской поликлиники №4. Это первое медицинское учреждение, которое находится во второй части микрорайона.

Ожидается, что медицинскую помощь в этой больнице будут получать более 2,5 тыс. детей. Сотрудники смогут принять до 125 посетителей за смену.

Фото: kzn.ru

Филиал детской поликлиники №4 расположился на первом этаже жилого дома. Ремонтные работы стартовали в октябре прошлого года, сегодня медицинское учреждение уже начало принимать первых пациентов.

Лечить детей в медучреждении будут 11 специалистов, в том числе два врача и семь медсестер, сообщается на сайте мэрии Казани.

В марте текущего года в казанском микрорайоне «Салават купере» определили участок под строительство поликлиники для взрослых. Она расположится на перекрестке улиц Нурихана Фаттаха и Наиля Юсупова.



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Татьяна Леухина