В казанском ЖК «Салават купере» открыли второй филиал детской поликлиники №4
В казанском ЖК «Салават купере» сегодня открылся второй филиал детской городской поликлиники №4. Это первое медицинское учреждение, которое находится во второй части микрорайона.
Ожидается, что медицинскую помощь в этой больнице будут получать более 2,5 тыс. детей. Сотрудники смогут принять до 125 посетителей за смену.
Филиал детской поликлиники №4 расположился на первом этаже жилого дома. Ремонтные работы стартовали в октябре прошлого года, сегодня медицинское учреждение уже начало принимать первых пациентов.
Лечить детей в медучреждении будут 11 специалистов, в том числе два врача и семь медсестер, сообщается на сайте мэрии Казани.
В марте текущего года в казанском микрорайоне «Салават купере» определили участок под строительство поликлиники для взрослых. Она расположится на перекрестке улиц Нурихана Фаттаха и Наиля Юсупова.
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