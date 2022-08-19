В казанских Дербышках работы по строительству детской поликлиники выполнили на 40%

В казанском поселке Дербышки работы по строительству детской поликлиники выполнили на 40%. Специалисты закончили бетонирование стен и окон четырех этажей, выполнили гидроизоляцию и утеплили стены фундамента.

Сейчас идет кладка наружных стен и армирование. Также специалисты продолжают прокладывать внешние инженерные сети. Ожидается, что новая детская поликлиника примет первых пациентов уже в следующем году.



Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Филиал детской поликлиники будет многофункциональным учреждением с травматологическим пунктом, инфекционным блоком, лабораторией и дневным стационаром. Больница сможет принимать порядка 15 детей в день, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.



В конце июля в казанском ЖК «Салават купере» открылся второй филиал детской городской поликлиники №4. Это первое медицинское учреждение, которое находится во второй части микрорайона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина