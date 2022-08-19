В казанских Дербышках работы по строительству детской поликлиники выполнили на 40%
В казанском поселке Дербышки работы по строительству детской поликлиники выполнили на 40%. Специалисты закончили бетонирование стен и окон четырех этажей, выполнили гидроизоляцию и утеплили стены фундамента.
Сейчас идет кладка наружных стен и армирование. Также специалисты продолжают прокладывать внешние инженерные сети. Ожидается, что новая детская поликлиника примет первых пациентов уже в следующем году.
Филиал детской поликлиники будет многофункциональным учреждением с травматологическим пунктом, инфекционным блоком, лабораторией и дневным стационаром. Больница сможет принимать порядка 15 детей в день, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.
В конце июля в казанском ЖК «Салават купере» открылся второй филиал детской городской поликлиники №4. Это первое медицинское учреждение, которое находится во второй части микрорайона.
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