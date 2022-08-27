Сегодня в Казани стартовал фестиваль в поддержку садоводов «Шеф и яблоко»

Фото: Павел Жуков (на снимке - Алексей Чернов)

Сегодня на Центральном рынке Казани стартовал фестиваль «Шеф и яблоко». Группа шеф-поваров прошлась по торговым точкам, чтобы купить яблоки у местных садоводов. Инициатива о создании данного проекта принадлежит Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстан и Гильдии поваров республики,

Как рассказал «Реальному времени» шеф-повар ресторана Tatar Алексей Чернов, с 11.00 до 14.00 повара уже купили более 200 кг яблок на трех рынках.

Фото: Павел Жуков

Скупая самый неходовой продукт — яблоки, повара разрабатывают новые блюда в своих заведениях и вводят их меню. В этом году они распределили садоводческие рынки города, закрепив за каждым районом по заведению.

Отмечается, что в основном повара планируют разработать новые десерты, которые будут вводиться в меню постепенно.

Фото: Павел Жуков

Напомним, впервые о запуске этой акции сообщалось в прошлом году. Тогда она стартовала 21 августа на том же Центральном рынке, где после общего сбора участники распределились по разным местам, в поисках садоводов продающих яблоки по рыночной цене (50—60 руб./кг).

Фото: Павел Жуков

Организаторы акции решили поддержать садоводов, после того как на рынке одному из шеф-поваров Татарстана женщина, продающая местные яблоки, сообщила, что «это самый неходовой товар, потому что сейчас у всех полно яблок».

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Максим Кокунин