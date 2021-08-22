В Казани шеф-повара отправились на рынки, чтобы поддержать бабушек, продающих яблоки

Татарстанские шеф-повара прошлись по рынкам Казани и выкупили яблоки у продающих их бабушек. Акция #шефияблоко стартовала в субботу.

Идея акции появилась после того, как один из шеф-поваров услышал от бабушки, что сейчас яблоки — самый неходовой товар, так как их у всех хватает. Повар выкупил все яблоки, чтобы бабушка не стояла на жаре.

Теперь представители общепита ездят по рынкам и выкупают яблоки у местных бабушек по рыночной цене. Перед покупкой фрукты проверяют нитратестером, в дальнейшем яблоки будут использованы для приготовления блюд в ресторанах.



Ольга Плешкова