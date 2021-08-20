В Татарстане организовали акцию в поддержку местных садоводов, продающих яблоки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане запустили акцию в поддержку садоводов, продающих яблоки на местных рынках. Инициатива принадлежит Ассоциации рестораторов и отельеров РТ и Гильдии поваров республики.

Акция #шефияблоко стартует в эту субботу, 21 августа, в 10.00 на Центральном рынке Казани, сообщил вице-президент Гильдии поваров РТ, шеф-повар Ильгиз Галиев. После общего сбора, участники распределятся по местам, где чаще всего можно найти продавцов яблок, и приобретут у них продукцию по рыночной цене (50—60 руб./кг).

Организаторы акции решили поддержать садоводов, после того как на рынке одному из шеф-поваров Татарстана женщина, продающая местные яблоки, сообщила, что «это самый неходовой товар, потому что сейчас у всех полно яблок».



Одновременно с субботней акцией сообщество шефов запускает целый челлендж по соцсетям #шефияблоко, чтобы акция успешно прошла не только в Татарстане, но и за его пределами.

Напомним, 7 августа в Казани стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где продукты можно приобрести по доступным ценам.

Татьяна Демина