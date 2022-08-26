«Мосбиржа» до конца года запустит фьючерсы на азиатские индексы

До конца года «Московская биржа» планирует запустить фьючерсы на ряд азиатских фондовых индексов, сообщила журналистам глава срочного рынка биржи Мария Патрикеева.



По ее словам, со стороны брокеров, желающих расширить доступ клиентов на азиатские рынки, наблюдается спрос. Возможность торговли азиатскими бенчмарками планируется предоставить до конца года.

В дальнейшем ожидается дальнейший рост спроса на юань, который будет торговаться теперь пять часов, поэтому думает про торги азиатскими индексами, сообщает «Интерфакс».

Фото: flickr.com

По итогам июля Россия заняла 3-е место в мире по использованию юаня в международных расчетах. Доля этих операций составила 4% от всех мировых платежей в китайской валюте вне КНР. Еще месяц назад доля России составляла всего 1,4%. Но в основном юань сегодня все еще остается средством расчетов за китайские товары, а не инструментом инвестиций. Об этом рассказал председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко.

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Маргарита Головатенко