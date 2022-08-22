Глава банка «Зенит» рассказал, когда юань станет инструментом инвестиций

По итогам июля Россия заняла 3-е место в мире по использованию юаня в международных расчетах. Доля этих операций составила 4% от всех мировых платежей в китайской валюте вне КНР. Еще месяц назад доля России составляла всего 1,4%. Но в основном юань сегодня все еще остается средством расчетов за китайские товары, а не инструментом инвестиций. Об этом рассказал Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко газете «Ведомости».

Сейчас инвестировать доллары и евро практически невозможно. При этом еще и инфляция по данным валютам составляет 8,5-9%. В результате простое хранение этих валют становится невыгодным.

В юанях же сформировался привлекательный инвестиционный фон: вклады могут принести до 1,0-1,5% годовых, облигации российских эмитентов в юанях, в том числе планируемые выпуски, — 3-5% годовых.

Популяризация юаня внутри России происходит динамично. Юань плотно входит во все сферы денежных отношений — от внешнеторговых операций до сбережений домохозяйств. Катализатором этого процесса должно стать развитие возможностей для инвестирования китайской валюты. Уже сейчас объемы торгов в паре рубль/юань достигают показателей рубль/евро на спотовом рынке. На рынке овернайт-свопов активность юаня уверенно обгоняет таковую у евро, объемы заключенных контрактов зачастую превышают аналогичный показатель с долларом.

При сохранении текущих тенденций юань может сравняться с долларом по суммарной торговой активности уже к концу текущего года.

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Татьяна Леухина