В новом казанском IT-парке будут киберарена, криптополигон, коворкинг и переговорные

В новом IT-парке им. Рамеева на улице Спартаковской в Казани появятся киберарена, криптополигон, круглосуточный коворкинг на 108 рабочих мест и переговорные комнаты с видом на озеро Кабан, рассказали в пресс-службе парка.



Кроме того, в здании расположится новый большой детский IT-парк. Также будут предусмотрены конференц-залы вместимостью 600 человек, стартап хаб и фудзона.

Новый технопарк планируют открыть в конце лета, а именно в день Татарстана, 30 августа. Его общая площадь составляет 49 700 кв. м. Это почти в 1,5 раза больше, чем существующий казанский IT-парк. Рабочие помещения преимущественно будут в формате open space.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», в IT-парке появится должность арт-директора, ее займет Ляля Бикчентаева, известный общественный деятель, председатель общественной организации — казанского центра «Достижения молодых».

Реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской в целях создания новой площадки IT-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили ровно в 4 миллиарда рублей. Работы возложены на ООО «Евростройхолдинг+», финансируются из бюджета Татарстана.

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Маргарита Головатенко