В Казани на стене здания нового IТ-парка появилась вывеска
В Казани на стене строящегося здания IТ-парка имени Рамеева на улице Спартаковской появилась вывеска, сообщает корреспондент «Реального времени».
Кроме того, рабочие положили новый асфальт со стороны торгового центра «Сувар Плаза». Остальные работы по обустройству территории и фасада зданий продолжаются.
8 августа сообщалось, что рабочие положили новую плитку на территории строящегося IТ-парка.
Новый IТ-парк планируют открыть в День республики, 30 августа. Площадь двух зданий нового технопарка будет составлять 43,8 тыс. кв. м. Рабочие помещения преимущественно будут в формате open space. Полную реконструкцию комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» в целях создания новой площадки IТ-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний оценили ровно в 4 миллиарда рублей. Работы возложены на ООО «Евростройхолдинг+».
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