Рэпер Нурминский выпустил новую песню на татарском языке

Рэпер Альберт Нурминский выложил официальное видео на свою новую песню, которая полностью написана на татарском языке. Она называется Alhamdulillah — ритуальное молитвенное восклицание, междометное выражение, используемое в арабских и других мусульманских странах для восхваления Аллаха.

— Alhamdulillah барсы яхшы,

Альхамдулиллах!

Без булдырабыз, алга барабыз,

Альхамдулиллах, моннан безнеке кан —

Татарстан, Alhamdulillah барсы яхшы,

Альхамдулиллах!

Без булдырабыз, алга барабыз,

Альхамдулиллах моннан безнеке кан —

Татарстан, — поется в припеве.

Напомним, в прошлом году в Казани водители возмутились съемками клипа Нурминского на мосту «Миллениум». Из-за съемочной бригады несколько полос моста оказались полностью перекрыты. Позже ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, которые участвовали в съемках, а сам музыкант извинился за то, что помешал автомобилистам.

— Вчера по городу навели немного шума, много чего пришлось услышать. Так вот, я хочу лично, от имени своей команды принести извинения участникам движения, которым мы создали помехи. Снимали мы новый клип, все сцены были постановочными. Все элементы: одежда, балаклавы — были реквизитами. Никакого криминального посыла мы не несли, поэтому прошу отнестись с пониманием, — сказал артист.

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Максим Кокунин