В Казани ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, перекрывших Миллениум ради съемок клипа

Фото: скриншот / соцсети

В Казани ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, устроивших помехи движению на мосту Миллениум. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Один из водителей — уроженец Балтасинского района рассказал правоохранителям, что 26 сентября он позвал своих друзей принять участие в съемке клипа на свою песню.

Фото: скриншот / соцсети

Пятерых водителей и трех пассажиров оштрафовали за умышленное создание помех для движения, опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, нарушение ПДД пассажирами и прочее.



Вчера в социальных сетях казанцы возмутились съемками на мосту Миллениум. Пользователи отметили, что в это время там снимал клип репер Альберт Нурминский.

Татьяна Леухина