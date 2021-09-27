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В Казани ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, перекрывших Миллениум ради съемок клипа

12:18, 27.09.2021
В Казани ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, перекрывших Миллениум ради съемок клипа
Фото: скриншот / соцсети

В Казани ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, устроивших помехи движению на мосту Миллениум. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Один из водителей — уроженец Балтасинского района рассказал правоохранителям, что 26 сентября он позвал своих друзей принять участие в съемке клипа на свою песню.

Фото: скриншот / соцсети

Пятерых водителей и трех пассажиров оштрафовали за умышленное создание помех для движения, опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, нарушение ПДД пассажирами и прочее.

Вчера в социальных сетях казанцы возмутились съемками на мосту Миллениум. Пользователи отметили, что в это время там снимал клип репер Альберт Нурминский.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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