В Казани завершился ремонт улицы Восход

Фото: мэрия Казани

В Московском районе Казани завершился ремонт проезжей части на улице Восход. Общая протяженность отремонтированной дороги составила 2,4 километра, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На проезжей части уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью более 24 тысячи кв.м, отремонтированы тротуары, заменены дорожные и газонные бортовые камни, устроены остановки общественного транспорта, парковочные карманы, а также положен газон.

В целях обеспечения безопасности установлено 235 дорожных знаков, два вызывных светофора и две искусственные дорожные неровности. Заменено наружное освещение, устроены перильные ограждения и нанесена дорожная разметка, в том числе на 15 пешеходных переходах.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказал вчера на совещании в казанской ратуше замруководителя исполкома Игорь Куляжев, в Казани работы по реконструкции и модернизации дорожной сети по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 69%. На 24 участках из запланированных 86 завершены комплексные работы, включающие установку дорожных знаков, ремонт асфальтобетонного покрытия, организацию остановочных павильонов, нанесено 96% дорожной разметки.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работы до сих пор ведутся на шести участках дорог общей протяженностью около 8,5 км: на ул. Амирхана от ул. Чуйкова до ул. Миля, ул. Четаева от ул. Бондаренко до ул. Абсалямова, ул. Центральной в жилом массиве Салмачи, улицах Энергетиков, Восход, Николая Ершова.

Работы по ремонту улично-дорожной сети выполнены лишь на 46%. Полностью завершен ремонт улично-дорожной сети лишь на 14 участках. В том числе на улицах Альберта Халикова, Ямской, Машиностроителей, прилегающей территории ЦГКБ №18, и так далее. Продолжаются работы на 11 участках, в том числе по улицам Новосельской, 3-я Ново-Давликеевской, Рощинской, Звонкой, Троицкий лес, Ягодной.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин