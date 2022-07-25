Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Казани выполнен на 70%

Фото: Олег Тихонов

Как рассказал сегодня на совещании в казанской ратуше замруководителя исполкома Игорь Куляжев, в Казани работы по реконструкции и модернизации дорожной сети по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 69%. На 24 участках из запланированных 86 завершены комплексные работы, включающие установку дорожных знаков, ремонт асфальтобетонного покрытия, организацию остановочных павильонов, нанесено 96% дорожной разметки.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работы до сих пор ведутся на шести участках дорог общей протяженностью около 8,5 км: на ул.Амирхана от ул.Чуйкова до ул.Миля, ул.Четаева от ул.Бондаренко до ул.Абсалямова, ул.Центральной в жилом массиве Салмачи, улицах Энергетиков, Восход, Николая Ершова.

Работы по ремонту улично-дорожной сети выполнены лишь на 46%. Полностью завершен ремонт улично-дорожной сети лишь на 14 участках. В том числе на улицах Альберта Халикова, Ямская, Машиностроителей, прилегающей территории ЦГКБ №18, и так далее. Продолжаются работы на 11 участках, в том числе по улицам Новосельская, 3-я Ново-Давликеевская, Рощинская, Звонкая, Троицкий лес, Ягодная.

В рамках строительства дороги-дублера Горьковского шоссе смонтированы инженерные коммуникации общей протяженностью более 25 км. В «высокой степени готовности» пока находится лишь участок дороги длиной 4,7 км от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий.

Фото: мэрия Казани

Работы по реконструкции ул.Осиновской протяженностью 1,4 км выполнены на 58%: дорога здесь расширится с двух до четырех полос, будут обустроены тротуары, и организованы велодорожки. Вдоль дороги построят сети наружного освещения, установят светофорные объекты и шумозащитные экраны. Выполнена только половина запланированных работ по строительству первого этапа Вознесенского тракта, предусматривающего сооружение трех подземных пешеходных переходов и двух тоннелей на пересечении с проспектом Победы и улицей Гвардейской и путепровода над железнодорожными путями.

Фото: мэрия Казани

В ходе реконструкции Большого Казанского кольца по улице Меховщиков протяженностью 1,7 км сейчас расширяется проезжая часть до четырех полос, а также осуществляется монтаж новых инженерных сетей. По этому проекту удалось реализовать уже 60% работ, рассказали в исполкоме Казани.

Фото: мэрия Казани

Всего же в этом году на программу ремонта и строительства дорог было выделено 23,6 млрд рублей, из них на строительство самих дорог — 15,2 млрд, на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» и ремонт улично-дорожной сети — 5,9 млрд, на программу «Наш двор» — 2,5 млрд.

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Сергей Афанасьев