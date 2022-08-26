В Татарстане обнаружено тело 1,5-годовалого мальчика в поливочной емкости из колеса трактора

Фото: СУ СКР по РТ

В Татарстане возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после обнаружения тела 1,5-годовалого ребенка в поливочной емкости из колеса трактора во дворе дома одного из сел Нурлатского района. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мать мальчика вместе с еще одним малолетним сыном гостила у родственников. Пока взрослые находились в доме, дети играли в огороде. В какой-то момент женщина вышла посмотреть за детьми и обнаружила младшего ребенка в емкости с водой, без признаков жизни.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, приведшие к трагедии.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в республике возбуждено уголовное дело после гибели годовалого ребенка, выпавшего из окна квартиры в Набережных Челнах.

Годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов в поселке ГЭС, накануне вечером. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

По версии следствия, незадолго до трагедии родители девочки спали после распития алкоголя, а двое находившихся в квартире малолетних детей находились без присмотра. Девочка забралась на подоконник и выпала в открытое окно.



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Максим Кокунин