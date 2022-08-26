Главное о коронавирусе на 26 августа: миллион умерших с начала года, формат Дня знаний могут изменить
Казанца назвали положительные моменты в пандемии
- 4 из 10 жителей Казани смогли отметить позитивные моменты в пандемии COVID-19. Больше всего респондентов (18%) говорят о появившейся возможности учиться и работать удаленно. Также часть казанцев (9%) рассказала, что из-за пандемии они впредь стали задумываться о своем здоровье и жизни, начали больше ценить их.
В России допустили возможность изменения формата Дня знаний
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов выразил мнение, что формат проведения Дня знаний 1 сентября может быть изменен из-за распространения коронавируса: «Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения».
- Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что случай с пациентом из Италии, заразившимся одновременно коронавирусом, ВИЧ и оспой обезьян — первый описанный случай с присоединением последнего: «Событие редкое, но не уникальное».
- В Бурятии в интернатах и домах престарелых ввели меры из-за коронавируса. В двух учреждениях объявили карантин, в остальных — введены ограничения по посещению родственников.
- Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что пациентам с повреждениями легких после коронавируса не стоит выходить на улицу в жаркую погоду.
Миллионы американцев остались без работы из-за «долгого ковида»
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 599 391 320 человек, 6 481 956 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 028 125). На второй строчке — Индия (44 389 176), на третьей — Франция (34 644 718), на четвертой — Бразилия (34 350 639), на пятой — Германия (32 008 122).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 043 089). За ними следуют Бразилия (683 233), Индия (527 556), Россия (376 052, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 289).
- Число умерших от коронавируса в 2022 году превысило 1 млн человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что у мирового сообщества «есть все инструменты для предотвращения этих смертей», и призвал правительства приложить дополнительные усилия для вакцинации людей, входящих в группу наиболее высокого риска, а также работников здравоохранения и пожилых людей.
- Власти Сингапура планируют отменить карантин для непривитых иностранных путешественников с 29 августа. Теперь им достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до вылета.
- Ученые Брукингского института выяснили, что от «долгого ковида» страдают 16 миллионов американцев трудоспособного возраста, из них от 2 до 4 миллионов человек не работают из-за последствий заболевания. «Долгий ковид» — симптомы, которые могут осложнять или даже делать невозможной работу, среди которых туман в голове, депрессия, тревога и т.д.
- Социальная сеть Twitter за последнюю неделю по ошибке пометила десятки сообщений на платформе с фактически выверенной информацией о коронавирусе как несоответствующие действительности. Как сообщила газета The Washington Post, в ряде случаев соцсеть даже приостановила работу аккаунтов врачей и ученых, которые предупреждали население об опасностях, связанных с вирусом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым