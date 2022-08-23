В Татарстане зарегистрировали случай смерти от COVID-19 впервые с 13 августа

В Татарстане зарегистрировали случай смерти от коронавируса. Последний раз федеральный оперштаб сообщал об умершем от инфекции утром 13 августа.

Всего с начала месяца от COVID-19 умерли три татарстанца, общее количество подтвержденных летальных случаев от коронавируса в республике за весь период достигло 1 999.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 131 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 155 791. Госпитализировали 86 человек за минувшие сутки. 27 человек вылечились за минувшие сутки, всего — 150 638.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин