В Татарстане за сутки выявили 160 случаев COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 160 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших на утро 26 августа достигло 156 242.

Госпитализировали еще 110 татарстанцев, сообщает федеральный оперштаб. 33 человека вылечились за минувшие сутки, всего — 150 719.

За сутки в республике от COVID-19 умер один человек. Всего от коронавируса в Татарстане скончались 2 000 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 августа читайте в подборке интернет-газеты.



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Максим Кокунин