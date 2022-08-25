Казанцы смогли найти «позитивное» в пандемии

Фото: Максим Платонов

Чаще всего к немногочисленным положительным моментам мировой пандемии COVID-19 казанцев относят распространение удаленного режима работы. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

Всего 4 из 10 жителей Казани смогли отметить позитивные моменты в пандемии COVID-19. Больше всего респондентов (18%) говорят о появившейся возможности учиться и работать удаленно. Также часть казанцев (9%) рассказала, что из-за пандемии они впредь стали задумываться о своем здоровье и жизни, начали больше ценить их.

Каждому двадцатому горожанину самоизоляция пришлась по душе, 7% смогли найти новую работу и заняться самообразованием. А 4% казанцам карантин позволил больше времени проводить с семьей и близкими, а также наедине с собой, что помогло разобраться со своими мыслями. Также 2% респондентов поделились: благодаря пандемии, они научились лучше разбираться в людях, глубже мыслить и анализировать, заводить новые знакомства. И 1% опрошенных отметил, что пандемия помогла им найти время для чтения, просмотра фильмов и отдыха.

Фото: realnoevremya.ru

Всего 6% респондентов отметил, что коронавирус никак не повлиял на их темп жизни. И практически половина казанцев (46%) считают, что вирус COVID-19 скорее оказал негативное влияние на их жизнь, нежели положительное: многие опрошенные потеряли родных, столкнулись с психологическими трудностями и слишком строгими ограничительными мерами.

Женщины отмечали, что в пандемии коронавируса нет ничего хорошего намного чаще мужчин, но, парадоксально, они же утверждали, что благодаря самоизоляции быстро освоились на «удаленке» и смогли заняться самосовершенствованием.

По результатам другого исследования сервиса SuperJob, четверо из десяти россиян готовы на меньшую оплату труда ради дистанционной работы. Каждый пятый респондент заявил, что ради удаленки готов отказаться от 5% своей зарплаты, каждый десятый — от 10%. Некоторые и вовсе не против пожертвовать 15% от заработной платы — их всего 2%.

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Илина Хакимова