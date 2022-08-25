Министр спорта России не исключил, что следующая Спартакиада может пройти в одном городе или регионе

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Следующая Спартакиада может пройти в одном городе или регионе, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин во время визита на соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в Казань.



— Проводя соревнования сразу в 12 регионах, мы даем возможность этим регионам заявиться, показать свои возможности, даем импульс к развитию спорта в этих регионах. И в дальнейшем посмотрим, насколько этот опыт был для нас успешен или неуспешен, — сказал он.

Матыцин отметил, что возможность проведения соревнований в одном городе рассматривается. По его словам, на сегодняшний день инфраструктура, необходимая для проведения Спартакиады есть в единичных регионах. Татарстан во время Спартакиады примет 12 турниров, сообщает ТАСС.

Вчера сборная Татарстана по водному поло одержала третью победу в групповом турнире «Спартакиады сильнейших» против Астраханской области.

«Спартакиада сильнейших» по прыжкам в воду завершилась в казанском Дворце водных видов спорта. Золотую медаль в копилку СК ВВС «Синтез» и сборной Татарстана в заключительный день программы добавила спортсменка Мария Полякова.



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Маргарита Головатенко