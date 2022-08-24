Мария Полякова стала чемпионкой Спартакиады по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез» (архив)

«Спартакиада сильнейших» по прыжкам в воду завершилась в казанском Дворце водных видов спорта. Золотую медаль в копилку СК ВВС «Синтез» и сборной Татарстана в заключительный день программы добавила спортсменка Мария Полякова.



Она выступала в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в паре с москвичкой Виталией Королевой. Они заняли первую строчку с первого раунда, но рассинхрон в четвертой попытке отбросил их на 2-е место. Однако последним прыжком они набрали более 70 баллов впервые в сезоне и вырвали золотые медали.

Итоговая сумма чемпионок — 295,5, у серебряных призеров Кристины Ильиных и Елизаветы Кузиной — 293,1 балла.

— До последнего никто не знал, чем завершится финал. Мы настраивались на каждый следующий прыжок, старались сделать все от себя зависящее, а там — будь что будет. После травмы в личном турнире у меня были определенные проблемы с ногой, все через боль, и очень хорошо, что сейчас есть время восстановиться, — прокомментировала Мария Полякова.

Бронзовым призером турнира на 10-метровой вышке стал Никита Шлейхер. По итогам шести попыток финала он набрал 469,45 балла, пропустив вперед себя лишь признанных лидеров Александра Бондаря из Московской области — 546,5, и Руслана Тернового из Москвы — 482,85 балла.

Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова стала бронзовым призером Кубка Кремля по прыжкам в воду, розыгрыш которого проходил в Москве 6—7 августа



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Маргарита Головатенко