На сладкие новогодние подарки для казанских детей потратят более 33 миллионов рублей

Власти Казани готовы выделить из городского бюджета на покупку сладких новогодних подарков 33,26 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Их получат дети из 326 детских садов и 169 школ, лицеев и гимназий.

Всего заказывается 156 410 подарочных наборов. Это больше, чем в прошлом году — в 2021-м закупали почти 153,5 тысячи сладких новогодних подарков.

Одна упаковка обойдется городскому бюджету в этом году в 212,65 рубля. По сравнению с 2021-м цена почти не изменилась — тогда один сладкий новогодний подарок оценили в 216,7 рубля.

Как и прошлом году, дизайн упаковки выполнят в формате отрывного календаря — на лицевой стороне коробки расположат отрывной лист с датой 31 декабря и с рисунком снегиря на елочной ветке. Под ним изобразят Деда Мороза, Снегурочку, игрушки, сладости и поздравление «С Новым Годом!» — с одной стороны на русском языке, с другой стороны — на татарском, «Яна ел белен», а также герб Казани, часы и еловые ветки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В качестве сувенира в подарочные наборы вновь положат светоотражающий элемент — наклейку из мягкого пластика с изображением дорожных знаков в центре. В числе сладостей вафельный батончик, сахарное печенье, две конфеты с пралине, две мармеладки с фруктовым вкусом, две сливочные конфеты, десерт с кремовой начинкой между слоями мягких бисквитных ломтиков, две сливочные конфеты с молочной тянучкой со вкусом традиционного пломбира, две конфеты с желейным корпусом глазированная шоколадной глазурью, две конфеты с кремовой начинкой в вафельном корпусе, одна конфета с фруктовым корпусом глазированные кондитерской темной глазурью, глазированный зефир с «вареной сгущенкой» со вкусом банана, вафельный десерт, мучное кондитерское изделие, а также сок восстановленный без добавления сахара для детского питания. В общей сложности 21 наименование.

Аналогичную сумму выделили на сладкие новогодние подарки для казанских детей и в прошлом году. Стоимость одного подарочного набора для детсадовцев и школьников оценили в 216,7 рубля. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина