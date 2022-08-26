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На сладкие новогодние подарки для казанских детей потратят более 33 миллионов рублей

08:57, 26.08.2022
На сладкие новогодние подарки для казанских детей потратят более 33 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани готовы выделить из городского бюджета на покупку сладких новогодних подарков 33,26 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Их получат дети из 326 детских садов и 169 школ, лицеев и гимназий.

Всего заказывается 156 410 подарочных наборов. Это больше, чем в прошлом году — в 2021-м закупали почти 153,5 тысячи сладких новогодних подарков.

Одна упаковка обойдется городскому бюджету в этом году в 212,65 рубля. По сравнению с 2021-м цена почти не изменилась — тогда один сладкий новогодний подарок оценили в 216,7 рубля.

Как и прошлом году, дизайн упаковки выполнят в формате отрывного календаря — на лицевой стороне коробки расположат отрывной лист с датой 31 декабря и с рисунком снегиря на елочной ветке. Под ним изобразят Деда Мороза, Снегурочку, игрушки, сладости и поздравление «С Новым Годом!» — с одной стороны на русском языке, с другой стороны — на татарском, «Яна ел белен», а также герб Казани, часы и еловые ветки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В качестве сувенира в подарочные наборы вновь положат светоотражающий элемент — наклейку из мягкого пластика с изображением дорожных знаков в центре. В числе сладостей вафельный батончик, сахарное печенье, две конфеты с пралине, две мармеладки с фруктовым вкусом, две сливочные конфеты, десерт с кремовой начинкой между слоями мягких бисквитных ломтиков, две сливочные конфеты с молочной тянучкой со вкусом традиционного пломбира, две конфеты с желейным корпусом глазированная шоколадной глазурью, две конфеты с кремовой начинкой в вафельном корпусе, одна конфета с фруктовым корпусом глазированные кондитерской темной глазурью, глазированный зефир с «вареной сгущенкой» со вкусом банана, вафельный десерт, мучное кондитерское изделие, а также сок восстановленный без добавления сахара для детского питания. В общей сложности 21 наименование.

Аналогичную сумму выделили на сладкие новогодние подарки для казанских детей и в прошлом году. Стоимость одного подарочного набора для детсадовцев и школьников оценили в 216,7 рубля. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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