Сладкие новогодние подарки для казанских детей «съедят» более 33 миллионов рублей из бюджета

Фото: Олег Тихонов

Сладости для детей за 33 миллиона

Как стало известно «Реальному времени», в этом году исполком Казани намерен закупить почти 153,5 тысячи новогодних подарочных наборов. Презенты для воспитанников детских садов и учеников школ обойдутся бюджету города в более чем 33 миллиона рублей.

Сладкие подарки к Новому году в Казани должны получить 335 дошкольных образовательных учреждений и 160 школ, гимназий, лицеев и прогимназий. В распределении по районам города картина выглядит так:

Вахитовский — 23 детских сада и 17 школ;

Приволжский — 60 детских садов и 30 школ;

Кировский — 41 детский сад и 16 школ;

Московский — 45 детских садов и 17 школ;

Авиастроительный — 32 детских сада и 17 школ;

Ново-Савиновский — 47 детских садов и 25 школ;

Советский — 87 детских садов и 38 школ.

Стоит отметить, что школы, которые имеют несколько зданий, указаны одним объектом. Так, например, это касается гимназии №5 в Авиастроительном районе Казани, здания которой расположены по улице Гудованцева, 26 и по улице Котовского, 2.

Сладкие подарки к Новому году в Казани должны получить 335 дошкольных образовательных учреждений и 160 школ. Фото sgpress.ru

Что в коробке за 217 рублей?

Стоимость одного подарочного набора для детсадовцев и школьников оценили в 216,7 рубля. Весить такой презент будет не менее 700 граммов.

В составе сладкого подарка большую часть занимают конфеты — 12 из 21 позиции. Так, в коробку необходимо положить две конфеты с пралиновой начинкой, две мармеладные конфеты с фруктовым вкусом, четыре сливочные конфеты, в том числе две с молочной тянучкой со вкусом традиционного пломбира, две желейные конфеты под шоколадной глазурью со вкусом киви и сливок, молочный шоколад и т.п.

В коробке дети также смогут найти глазированный зефир с начинкой «вареная сгущенкой» и вкусом банана, бисквитный десерт с кремовой начинкой между слоями, жевательный мармелад, вафельный десерт и некое мучное кондитерское изделие, вафельный батончик и сахарное печенье с начинкой. Кондитерские изделия разбавит сок для детского питания. Он, к слову, должен быть без добавления сахара.

Упакуют конфеты, зефир, вафли и прочие лакомства в четырехгранную коробку, выполненную в дизайне отрывного календаря. На лицевой стороне упаковки разместят отрывной лист с последней датой уходящего года — 31 декабря. Дополнит эту картину нарисованный снегирь, сидящий на елочной ветке.

Скриншот/документация к тендеру

На самой коробке под отрывным листом должны быть изображены Дед Мороз, Снегурочка, игрушки, сладости и поздравление «С Новым годом!». С одной стороны поздравление напишут на русском языке, с другой — на татарском: «Яна ел белен!». На подарочной упаковке необходимо разместить поздравительные стихи на русском и татарском языках, герб Казани, часы и еловые ветки.

Положить в коробку, помимо традиционных сладостей, планируют светоотражающий элемент — небольшую наклейку из мягкого пластика. Она, по всей видимости, идет в качестве подарочного сувенира. На круглой наклейке желтого цвета должен быть изображен дорожный знак «Осторожно, дети».

Скриншот/документация к тендеру

Количество подарков и средства на них растут

Закупают новогодние подарки для детей в детские сады и школы ежегодно. Наполнение у них, как правило, стандартное — конфеты, печенье, зефир и прочие сладости. В преддверии, например, 2018 года дети в Казани могли увидеть в своих подарках ириски, халву, козинаки и восточные сладости.



Традиционным «бонусом» к кондитерским изделиям стал и светоотражающий элемент — в коробку его клали, например, и в подарок к пандемийному 2020 году, а затем и к 2021-му. До этого дети получали магнит с символом грядущего года. Например, перед 2019-м в качестве сувенира в составе подарка заказывали магнит с изображением свиньи или кабана, а перед 2018-м — с изображением собаки.

Креативят обычно с дизайном подарочной упаковки. Так, в 2019 году заказывали коробку в виде посылки, в 2017-м — просто картонную коробку с ручкой. При этом всегда есть требования к изображению на упаковке герба Казани, Деда Мороза и Снегурочки и надписей «С Новым годом!» на русском и татарском языках.



Отметим, что с каждым годом растет объем закупаемых подарков для дошколят и школьников, а вместе с ним и сумма, выделяемая из муниципального бюджета на их поставку. Так, например, перед 2018 годом Управление образования Казани объявило тендер на закупку 128,5 тыс. новогодних подарков за 32,1 млн рублей. Однако потратило оно в итоге чуть больше 18 млн рублей. Тогда изначальная максимальная цена за один подарок составляла 250 рублей, но в ходе торгов она снизилась примерно до 140 рублей.



С каждым годом растет объем закупаемых подарков для дошколят и школьников, а вместе с ним и сумма, выделяемая из муниципального бюджета на их поставку. Фото 67.mchs.gov.ru

К 2019 году казанские власти закупали для детей 135 тыс. подарков, стоимость каждого из которых оценивалась в 265 рублей. Выделить на эти цели готовились 35,8 млн рублей. Детям тогда раздали коробки с вафлями, конфетами, мармеладом, пастилой, зефиром, козинаками и прочими кондитерскими изделиями весом не менее 600 граммов.



Сумму почти в 32 миллиона рублей на подарки выделяли перед пандемийным 2020-м, однако в итоге потратили на них на 10 миллионов меньше. В коробку-«посылку» детям вложили различные конфеты, печенье и т.п. Сока, который получат дети перед 2022 годом, в списке не было.

Перед 2021-м дошколятам и ученикам школ в Казани вручили конфеты и прочие лакомства весом не менее 600 граммов, упакованные в коробку четырехгранной формы. В качестве сувенира они получили светоотражающий элемент. При объявленной начальной цене контракта в более чем 33 миллиона рублей из бюджета города на закупку сладких подарков потратили чуть более 21 миллиона.

Татьяна Демина