Суд избрал Евгению Ройзману запрет определенных действий до 29 сентября

Фото: ru.wikipedia.org. Ройзман в центре фотографии

Суд в Екатеринбурге избрал Евгению Ройзману запрет определенных действий до 29 сентября, сообщает RT.



Ройзману запретили посещать публичные мероприятия, покидать квартиру 23 часа 59 минут в сутки и выходить в интернет, а еще получать и отправлять письма. Общение разрешено только с близкими членами семьи, адвокатом и следователями.

Против экс-мэра Екатеринбурга возбудили дело по статье о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ), причина — ролик на его YouTube-канале. Ройзману грозит до трех лет колонии. Вину политик не признает.

О задержании Ройзмана сообщалось вчера. С начала 2022-го суд трижды штрафовал Ройзмана, но в рамках административных дел.



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Маргарита Головатенко