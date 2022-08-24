Экс-мэр Екатеринбурга был задержан за дискредитацию ВС России

Фото: ru.wikipedia.org. Ройзман в центре фотографии

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.

В настоящее время сотрудники полиции проводят обыски в квартире, а также в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда. Силовики уточнили, что дело о дискредитации было возбуждено из-за видео в его YouTube-канале. Сам Ройзман подтвердил свое задержание:

— Ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Дело [возбуждено] в Москве, — сказал он журналистам из окна своей квартиры, где проводятся следственные действия.

Стоит отметить, что в конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля — еще один штраф на аналогичную сумму, все — по протоколам о публичной дискредитации ВС России. Однако тогда защита экс-главы города обжаловала эти решения. В мае бывшего мэра оштрафовали еще на 85 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 20.1 КоАП. Причиной разбирательства стала публикация в соцсетях, «которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти Российской Федерации в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 16 августа Советский суд Уфы признал виновным музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука в дискредитации ВС России. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Протокол об административном правонарушении в отношении музыканта составили 18 мая, после концерта в Уфе.

Адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Сам музыкант не участвовал в судебном заседании.

В начале августа жителя Казани оштрафовали за надпись на его куртке — на ней были написаны слова из песни исполнителя Джона Леннона. Мужчине назначили штраф в 15 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.

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Максим Кокунин