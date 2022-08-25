Новым начальником отдела полиции по Пестречинскому району Татарстана стал Шамиль Фаткулин

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Татарстане представили нового начальника отдела МВД России по Пестречинскому району — им стал полковник полиции Шамиль Фаткулин. Его коллективу представил генерал-лейтенант полиции, глава МВД по РТ Артем Хохорин.



Хохорин отметил, что новый руководитель посвятил органам внутренних дел более 20 лет жизни и хорошо знает все методы работы, необходимые в борьбе с преступностью. Он пожелал новому руководителю и личному составу отдела успехов и достижений в дальнейшей работе, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Шамиль Фаткулин родился в Казани в 1981 году. В 2000 году окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в августе 2000 года в должности оперуполномоченного уголовного розыска в Центральном ОВД по Челнам. В сентябре 2010 года назначен на должность начальника оперативно-сыскного отделения по линии криминальной милиции. С 2012 по 2014 год был заместителем начальника отдела уголовного розыска ОП №1 Автозаводского Управления МВД России по городу.

В 2018 году назначен на должность заместителя начальника отдела агентурно-оперативной и зональной работы УУР МВД по Татарстану, в 2019-м — начальником оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите МВД по республике.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» первой, второй, третьей степеней, медалью МВД России «300 лет российской полиции».

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В августе начальником отдела МВД России по Муслюмовскому району Татарстана стал подполковник полиции Марат Давлетшин, а новым заместителем начальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Бавлинскому району РТ назначен подполковник полиции Марат Кадыров.



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Маргарита Головатенко