Замначальника отдела полиции по Бавлинскому району Татарстана стал Марат Кадыров
Новым заместителем начальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Бавлинскому району Татарстана назначен подполковник полиции Марат Кадыров, его представил в среду глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.
Марат Кадыров родился 20 февраля 1979 года, уроженец Азнакаевского района. Стаж службы в органах внутренних дел РФ — более 20 лет. До момента своего назначения был заместителем начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Азнакаевскому, а затем Альметьевскому району.
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