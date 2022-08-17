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Замначальника отдела полиции по Бавлинскому району Татарстана стал Марат Кадыров

22:57, 17.08.2022
Замначальника отдела полиции по Бавлинскому району Татарстана стал Марат Кадыров
Фото: пресс-служба Бавлинского района Татарстана

Новым заместителем начальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Бавлинскому району Татарстана назначен подполковник полиции Марат Кадыров, его представил в среду глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.

Марат Кадыров родился 20 февраля 1979 года, уроженец Азнакаевского района. Стаж службы в органах внутренних дел РФ — более 20 лет. До момента своего назначения был заместителем начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Азнакаевскому, а затем Альметьевскому району.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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