Татарстан покинул пятерку регионов-антилидеров по нераскрытым преступлениям, несмотря на рост их числа

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан опустился на одну строчку

Татарстан по итогам января — июля 2022 года опустился на одну строчку в рейтинге регионов России по числу нераскрытых преступлений. Республика покинула антитоп-5, заняв шестую строчку.

По итогам первых семь месяцев этого года в Татарстане нераскрытыми числятся 14 211 преступлений. Это на 2,1 тысячи больше, чем за первое полугодие, когда их насчитывалось 12 067.

Больше всего нераскрытых преступлений по итогам января — июля 2022 года зафиксировано в Москве — 57 312. На втором месте Краснодарский край — 21 083, на третьем — Санкт-Петербург — 17 674 нераскрытых преступлений. Четвертую строчку занимает Челябинская область, пятую — Ростовская область.

Источник: Генеральная прокуратура РФ

Наименьшее число нераскрытых преступлений по итогам января — июля зарегистрировано в Чукотском автономном округе — 89. В Ненецком АО таковых насчитывается 106, в Чечне — 263, в Ингушетии — 343, а в Калмыкии и республике Алтай — по 374.

На нераскрытые приходится почти половина всех преступлений в Татарстане

Всего по итогам января-июля в Татарстане зарегистрировано 31 478 преступлений. То есть нераскрыто 45% от их числа.

По количеству зарегистрированных в январе — июле 2022 года преступлений Татарстан занимает седьмую строчку в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Антилидер — Москва, в которой за это же время удалось выявить 83 091 деяние, за которое Уголовным кодексом России предусмотрено наказание.

На втором месте Краснодарский край — за первые 7 месяцев 2022 года там зарегистрировали 46 138 преступлений. На третьей строчке Московская область (44 457 преступлений), на четвертой — Челябинская область (37 702), на пятом — Санкт-Петербург (35 855), а на шестом — Ростовская область (34 268).

Фото: Максим Платонов

Меньше всего преступлений по итогам января — июля зарегистрировано в Ненецком автономном округе — 412. В Чукотском АО их количество составило 526. Это единственные регионы, в которых число выявленных за первые 7 месяцев 2022 года преступлений не достигает тысячи.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, за 2021 год в Татарстане зарегистрировали 51 933 преступления. По их количеству республика заняла 9-е место среди всех регионов России. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Елизавета Пуншева, Татьяна Демина