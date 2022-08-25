Российские войска уничтожили в Днепропетровской области эшелон с резервистами ВСУ

На железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области прямым попаданием «Искандера» уничтожен эшелон с 200 украинскими резервистами, которые следовали в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны России.

Также в ведомстве рассказали, что высокоточным оружием ВКС на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 человек. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины.

Фото: mil.ru

Вместе с этим в населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области ракетами были уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», в котором проводилось восстановление авиационной техники ВВС Украины.

14 августа Минобороны сообщало, что в ходе специальной военной операции на Украине было уничтожено более 4,3 тысячи танков и других боевых бронемашин ВСУ.

6 августа сообщалось, что российские войска уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.





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Максим Кокунин