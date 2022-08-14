Российские военные за время спецоперации уничтожили более 4 тысяч танков ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине было уничтожено более 4,3 тысяч танков и других боевых бронемашин ВСУ, сообщает министерство обороны России.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Артемовск, артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка.

Фото: кадр видео Минобороны России

6 августа сообщалось, что российские войска уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.



ВКС уничтожили более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области. В результате ударов ВКС России по боевым позициям украинских войск в Херсонской области уничтожены более 70 националистов, около 150 ранены.



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Максим Кокунин