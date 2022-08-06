Минобороны: ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод «Ольхи» и HIMARS

Фото: кадр видео Минобороны России

Российские войска уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



По его словам, ВКС уничтожили более 80 наёмников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области. В результате ударов ВКС России по боевым позициям украинских войск в Херсонской области уничтожены более 70 националистов, около 150 ранены.

Российская средства ПВО за сутки сбили восемь беспилотников Украины, перехватили 26 снарядов РСЗО, в том числе в районе Антоновского моста, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вчера военное ведомство сообщило, что в результате обстрела украинскими войсками территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре возник пожар на водородопроводе.



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Татьяна Леухина