Новости общества

12:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за сутки выявили 153 случая COVID-19

11:02, 25.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 153 случая COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 153 новых случая COVID-19. Общее число заболевших на утро 25 августа достигло 156 082.

Госпитализировали еще 105 татарстанцев, сообщает федеральный оперштаб. 26 человек вылечились за минувшие сутки, всего — 150 686.

За сутки в республике не зарегистрировано случаев смерти от COVID-19. Всего от коронавируса в Татарстане скончались 1 999 человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 25 августа читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также