В Татарстане за сутки выявили 153 случая COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 153 новых случая COVID-19. Общее число заболевших на утро 25 августа достигло 156 082.

Госпитализировали еще 105 татарстанцев, сообщает федеральный оперштаб. 26 человек вылечились за минувшие сутки, всего — 150 686.

За сутки в республике не зарегистрировано случаев смерти от COVID-19. Всего от коронавируса в Татарстане скончались 1 999 человек.

Фото: Ринат Назметдинов

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Максим Кокунин